Didem Soydan üstsüz poz verdi! Çölün ortasında görenin aklı gitti: "Abla neden elinle kapattın?" Şeyma Subaşı'nın düğününe katılan Didem Soydan, verdiği pozlarla olay oldu. Çölde üstsüz poz veren Didem Soydan'a sosyal medyadan yorum yağdı.

3 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan, Türkiye'nin önde gelen mankenleri arasında yer alıyor.

Güzleliği ve kusursuz fiziği ile olay olan Soydan, Şeyma Subaşı'nın düğünü için Marakeş'e gitti.

Türkiye'den giden sayılı davetliler arasında olan Soydan, burada da kusursuz güzelliğini konuşturdu.

Giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren güzel manken, sosyal medya üzerinden de paylaştığı pozlarla olay oluyor.

Üstsüz karelerini paylaşan güzel isime hayranlarından da yorum yağıyor.

Didem Soydan büyüledi

Model Didem Soydan, hem paylaşımlarıyla hem de yorumlara verdiği yanıtlarla adından söz ettiriyor. Son olarak üstsüz pozlarını paylaşan model "Abla neden elinle kapattın?" sorusuna "Canım tam olarak öyle istedi" yanıtını vermişti.

Hafta sonunu Şeyma Subaşı'nın düğününde geçiren Soydan mum üflerken dilek tutma anını yayınladı.

Başarılı model o anlara "Bana çıplak fotoğraf gönderme" notunu düşerek kendisine nude atanlara da göndermede bulundu.