Didem Soydan yırtmaçlı elbisesinin azizliğine uğradı! Sosyal medyayı ikiye bölen poz!

Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Didem Soydan, ayna karşısında poz verdi. Derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Soydan, elbisesinin azizliğine uğradı ve frikik verdi.

3 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan, günümüzün en tanınan ve sevilen mankenlerinden birisi olarak biliniyor.

Mankenlik dışında; Aşk Yeniden, Mutlak Adale, Güzel Çirkin, Aramızda Kalsın, Uçurum, Bir Hikayem Var gibi dizi ve film projelerinde de yer aldı.

Oyunculuk alanında da kendisini gösteren Didem Soydan, uzun bir süredir Burak Deniz ile aşk yaşıyor.

Hem oyunculuk hem de verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Soydan, geçtiğimiz günlerde de tarzını değiştirdi.

Siyah saçları ile yeni bir projenin arifesinde olan Didem Soydan, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Cesur pozlar vermekten çekinmeyen ünlü manken, son olarak siyah elbisesi ile arzı endam etti.

Sosyal medyadan o pozları paylaşan Soydan, siyah yırtmaçlı elbisesinin ise çok fena azizliğine uğradı...

Didem Soydan'dan olay poz

Burak Deniz ile aşkları dolu dizgin devam eden Didem Soydan, yine sosyal medyada olay yarattı.

Muhteşem fiziği ile adeta göz dolduran Didem Soydan, cesur pozlarıyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Elbisesi ile ayna karşısında poz veren Soydan, frikik verdi. Soydan'ın takipçileri ise sosyal medyada ikiye bölündü.

Didem Soydan'ın takipçilerini ikiye bölen paylaşımda, bir kesim Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymediğini iddia etse de pek çoğu bunu yalanladı.