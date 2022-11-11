Petrol
96.34
2.85%
Euro
19.1283
1.47%
Dolar
18.5421
0.28%
Altın
1.05
0.69%
Borsa
4497
0.00%
Bitcoin
328.555
-1.92%
BTXN Coin
8.21
-9.38%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Didem Soydan yırtmaçlı elbisesinin azizliğine uğradı! Sosyal medyayı ikiye bölen poz!

    Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Didem Soydan, ayna karşısında poz verdi. Derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Soydan, elbisesinin azizliğine uğradı ve frikik verdi.
    • 11.11.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didem Soydan yırtmaçlı elbisesinin azizliğine uğradı! Sosyal medyayı ikiye bölen poz!

    3 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Didem Soydan, günümüzün en tanınan ve sevilen mankenlerinden birisi olarak biliniyor.

    Mankenlik dışında; Aşk Yeniden, Mutlak Adale, Güzel Çirkin, Aramızda Kalsın, Uçurum, Bir Hikayem Var gibi dizi ve film projelerinde de yer aldı.

    Oyunculuk alanında da kendisini gösteren Didem Soydan, uzun bir süredir Burak Deniz ile aşk yaşıyor.

    Hem oyunculuk hem de verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Soydan, geçtiğimiz günlerde de tarzını değiştirdi.

    Siyah saçları ile yeni bir projenin arifesinde olan Didem Soydan, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    Cesur pozlar vermekten çekinmeyen ünlü manken, son olarak siyah elbisesi ile arzı endam etti.

    Sosyal medyadan o pozları paylaşan Soydan, siyah yırtmaçlı elbisesinin ise çok fena azizliğine uğradı...

    Didem Soydan'dan olay poz

    Burak Deniz ile aşkları dolu dizgin devam eden Didem Soydan, yine sosyal medyada olay yarattı.

    Muhteşem fiziği ile adeta göz dolduran Didem Soydan, cesur pozlarıyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

    Elbisesi ile ayna karşısında poz veren Soydan, frikik verdi. Soydan'ın takipçileri ise sosyal medyada ikiye bölündü.

    Didem Soydan'ın takipçilerini ikiye bölen paylaşımda, bir kesim Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymediğini iddia etse de pek çoğu bunu yalanladı.

    Didem Soydan yırtmaçlı elbisesinin azizliğine uğradı! Sosyal medyayı ikiye bölen poz! #1


    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi kabul edildi
    Gündem

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi kabul edildi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    40 dolara akıllı telefon üretecekler
    Dünya

    40 dolara akıllı telefon üretecekler

    Görüş Bildir