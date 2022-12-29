Didem Soydan'dan iç çamaşırsız poz! Transparan kıyafetiyle olay yarattı: 'Bu kadarı fazla artık'

Didem Soydan iddialı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Soydan'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemin oturdu.

Ünlü manken Didem Soydan iddialı sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Didem Soydan sosyal medyada sık sık gündeme oturuyor.

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan'ın yaptığı her paylaşım binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özel hayatı ile de sık sık gündem olan Didem Soydan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile ayrılma kararı aldı.

38 yaşında olan Didem Soydan güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Didem Soydan'ın dün yapmı olduğu bir paylaşım sosyal medyada en çok konuşuulanlar arasına girdi.

Transparan kıyafetiyle poz veren Didem Soydan'ın iç çamaşırı giymemesi tepkilere yol açtı. İşte o kare..