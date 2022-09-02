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    Didem Soydan'ın bikinili pozları yürek hoplattı! 'Bu fizik gerçek mi'

    Manken Didem Soydan sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.İddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni alan Soydan dikkatleri üzerine çekti..
    • 02.09.2022 - 14:36
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    Didem Soydan'ın bikinili pozları yürek hoplattı! 'Bu fizik gerçek mi'

    Ünlü manken Didem Soydan cesur sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Soydan sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

    Didem Soydan'ın instagramda 759 bin takipçisi bulunuyor.Her paylaşımı binlerce kez beğeni alan ünlü manken son zamanlarda paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Özel hayatı ile de sık sık gündem olan Didem Soydan sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    38 yaşındaki Didem Soydan güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.İşte Didem Soydan'ın instagram hesabından paylaştığı bikinili pozları.

    Didem Soydan ın bikinili pozları yürek hoplattı! Bu fizik gerçek mi #1

    Didem Soydan ın bikinili pozları yürek hoplattı! Bu fizik gerçek mi #2

    Didem Soydan ın bikinili pozları yürek hoplattı! Bu fizik gerçek mi #3

    Didem Soydan ın bikinili pozları yürek hoplattı! Bu fizik gerçek mi #4

    Didem Soydan ın bikinili pozları yürek hoplattı! Bu fizik gerçek mi #5


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