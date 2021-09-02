Dilan Çiçek Deniz evleniyor mu? Sorulara ilgisiz kalmadı

Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, evlilik ile ilgili sorulara cevap verdi. Deniz, "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde, mutluyuz. Zaten evlilik düşüncesi olursa, haberiniz olur" dedi.

Şu sıralar İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, oldukça mutlu.

Sevgilisi ile tatile çıkan Deniz, Bodrum'dan paylaştığı aşk dolu pozlarla adından söz ettirmişti.

Oyuncu tatilini noktaladıktan sonra soluğu Etiler'de alırken, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deniz evlilikle ilgili olan sorulara net cevaplar vererek, "Mutluyuz" demeyi ihmal etmedi.

"EVLİLİK OLSA HABERİNİZ OLUR"

Yönetmen Thor Saevarsson ile mutlu bir birlikteliği olan Dilan Çiçek Deniz, "İlişkiniz evliliğe gider mi? Öyle bir düşünceniz var mı?" şeklindeki soruyu cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Çok bir şey söylemeyeyim. Her şey yolunda, keyfimiz yerinde, mutluyuz. Zaten evlilik düşüncesi olursa, haberiniz olur." şeklinde konuştu.

YENİ PROJE YOLDA

Dilan Çiçek Deniz, "Yeni bir proje için görüşmelerim oldu. Televizyon ya da dijital platform olduğunu henüz açıklayamıyorum. Benim için fark etmiyor. Ben genelde senaryoya bakıyorum." dedi.