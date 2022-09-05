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    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı!

    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesiyle görenleri mest etti.
    • 05.09.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:27
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    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı!

    Oyunculuğa Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlayan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde boy gösterdi.

    Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yıldızını parlatan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde Rüya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde...

    Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

    Mutlu ilişkisiyle adından sıklıkla söz ettiren Deniz, son olarak siyah dantelli büstiyeriyle poz verdi.

    Güzel oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı, adeta sosyal medyayı salladı.

    İşte, Dilan Çiçek Deniz'in son pozu...

    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! #1

    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! #2

    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! #3

    Dilan Çiçek Deniz, göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile ortalığı salladı! #4


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