Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli mini elbisesiyle salına salına yürüdü! Kusursuz fiziği görenin aklını aldı

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katıldı. Derin dekolteli mini elbisesiyle poz veren Deniz, duru güzelliği ve kusursuz fizğiyle takipçilerini büyüledi.

Asıl ününü başrolünü Aras Bulut İynemli paylaştığı Çukur dizisiyle yaşayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor.

Bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen global bir markanın etkinliğine katıldı.

Burada dünyaca ünlü sanatçı Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ'i Peggy Gou ile bir araya gelen Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'nin onur konuğuydu.

Cannes'da Hakan Yıldırım imzalı bir elbise tercih eden Çiçek, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı halı fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Cannes'da olmayı "Harika" olarak tanımlayan ve heyecanlı olduğunu dile getiren Dilan Çiçek Deniz, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz verdi.

Duru güzelliği ve kusursuz fizğiyle görenleri büyüleyen Dilan Çiçek Deniz'in kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Instagram'da 4.9 milyon takipçisi olan 27 yaşındaki oyuncuya İlayda Alişan ve Amine Gülşe'den de yorum geldi.