Dilan Çiçek Deniz sahilde sere serpe uzandı... Bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Güzel isim Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Kusursuz fiziğini giydiği bikinilerle sergileyen Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

2014 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan ve ikinci olan Çiçek, 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmada birinci olmasının ardından yine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakterine hayat veren Dilan, kameralar karşısına geçti ve macerası başladı.

Akabinde Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı'nda oynayan Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisindeki Sena karakteri ile ününe ün kattı.

Sena karakteri ile akıllara kazanan ve Çukur'dan sonra Alev Alev dizisinde yer alan Dilan Çiçek, şu sıralar ekranlardan uzak..

Ekranlardan uzak kalan ve beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan, tatilin keyfini sürmeyi ise ihmal etmiyor.

Havaların ısınmasıyla soluğu tatilde alan güzel oyuncu, çekıtirdiği kareleri ise peş peşe sosyal medya hesabından yayınladı.

Son olarak siyah bikinisi ila olan karelerini yayınlayan Dilan'a kalp emojileri ve övgü dolu yorumlar geldi.

"Çok güzelsin aşkım"

Sena karakteri ile akıllara kazınan Dilan Çiçek Deniz, plajlarda rüzgar gibi esmeye devam ediyor.

Kusursuz fiziği ve güzelliği ile beğenilen oyuncu, siyah bikinisiyle paylaştığı karelerinden tam not aldı.

Bronz teni ve tatlılığı ile dikkati çeken Dilan Deniz, uzun süre sosyal medyadan gündem olmayı başardı.

Sahilde sere serpe poz veren isim, fitliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler ünlü isme "Bu yaz artık daha da sıcak olacak ", "Çok güzelsin çok" gibi yorumlarda bulundu.