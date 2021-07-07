Dilan Çiçek Deniz yeni aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile birlikte..

Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu’yla ilişkisini sonlandıran Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Başrolünde yer aldığı Alev Alev dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Dilan Çiçek Deniz, Alihan Aloğlu’yla yaklaşık sekiz ay süren birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.

Çiftin yoğun iş tempoları nedeniyle ilişkilerine bir süre karşılıklı olarak ara verme kararı aldıkları öğrenilmişti.

İZLANDALI THOR SAEVARSSON İLE BİRLİKTE

Dilan Çiçek Deniz’in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre ünlü oyuncunun, 2 haftadır reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte.

37 yaşındaki İzlandalı yönetmen Saevarsson'in daha önce evlendiği ve eski eşinden üç çocuğu olduğu öğrenildi.

Yönetmenin son dönemde hem reklam çekimleri hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için sık sık Türkiye’ye geldiği söyleniyor.