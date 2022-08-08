Dilan Çiçek Deniz yeşil büstiyeriyle sere serpe uzandı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareyle hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Oyunculuğa Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlayan Dilan Çiçek Deniz, daha sonra Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde boy gösterdi.

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle yıldızını parlatan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde Rüya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde...

Deniz, şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Evlilik kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak ikiliden Dilan Çiçek Deniz, yeşil büstiyeriyle çektirdiği karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncunun yeni kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.