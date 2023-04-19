Dilan Çiçek Deniz'in derin dekolteli pozuna alevler yağdı! Gören hayran kaldı: "Herkesin nereye baktığı belli" Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun aşk tatili başladı. Bayram öncesi tatile çıkan ikiliden Dilan, dekolteli pozlarını peş peşe sıraladı. Sevgilisi ise bu kareleri es geçemedi.

Afra Saraçoğlu ile evlenecekleri konuşulan Mert Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık süreci günlerce konuşuldu.Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birlikte olduğu da söylendi.

Ancak bu iddialar doğrulanmazken, asıl bombayı Mert Yazıcıoğlu patlattı. Yazıcıoğlu, gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı.

Dilan Çiçek Deniz ile bir aşka başlayan ve sık sık da ele ele görüntülenen Mert Yazıcıoğlu, herkesi şaşırttı.

Dilan Çiçek Deniz'in ise oldukça mutlu olduğu görüldü. İkili bayram öncesi aşk tatiline çıktı.

Dilan Çiçek Deniz'in bu tatilde çektirdiği kareler ise sosyal medyayı sallamayı başardı. Dilan Çiçek Deniz, güzelliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Dilan Çiçek Deniz büyüledi

Bayram tatilini fırsat bilen ve sevgilisiyle Maldivler’e giden Dilan Çiçek Deniz, ssosyal medyayı salladı.

Sosyal medyaya yeni karelerini yükleyen Dilan, “Anılar yaratıyorum” notunu düştü.Ünlü ismin fotoğraflarına Mert Yazıcıoğlu kalp emojisi koyarak yorum yaptı.

28 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına adeta beğeni yağdı. En son Aşk 101 dizisinde rol alan Yazıcıoğlu'da tatilden fotoğrafını paylaştı..