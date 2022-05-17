Dilan Çıtak'ın nişanlısı Levent Dörter bakın kim çıktı! İşte İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Tatlıses'in damadının kim olduğunu ise merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses’in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak, hayatına annesi Işıl Çıtak ile birlikte devam ediyor.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi Işıl Çıtak 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşamış olduğu kısa süreli gönül ilişkisinden sonra Dilan’ı dünyaya getirdi.

Ancak İbrahim Tatlıses Dilan’ı kabul etmemiş bunun üzerine Dilan annesi ile birlikte büyüdü.

Işıl Çıtak ikinci evliliğini Cem Çıtak ile yaptı ve Dilan’da babası olarak Cem Çıtak’ı kabullendi, onun soyadını aldı.

Dilan Çıtak, yıllar sonra öz babası İbrahim Tatlıses ile de arasındaki buzları eritti.

7 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.

İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde hazır bulundu ve yüzükleri kendisi taktı.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel damadı Levent Dörter'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor.

Levent Dörter kimdir, ne iş yapıyor

Müzik sektöründe adını duyuran Levent Dörter, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı.

Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

Birçok albüm çalışmasına imza atan Dörter, 2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaştı,

Sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.