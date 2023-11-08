Dilan Polat adeta türüyor! Fenomen Şulemsi'nin değişimi ve serveti şoke etti

Sosyal medyada "güzellik merkezi" sahiplerinin lüks yaşamları, artık herkesin dikkatini çekiyor.
Yaşadıkları ev, bindikleri araçlar ve savurdukları paralar, vatandaşın sorgusuna takılıyor.
Özellikle Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından, sosyal medyadaki influencerlar iyice mercek altında.
Özellikle geçmişten bugüne yaşadığı değişimle dikkat çeken Şulemsi dikkatleri çekti.
Birkaç yıl içinde hızla zenginleşip güzellik merkezleri kuran Şulemsi Şule Kayatürk kimdir merak konusu.
İkinci Dilan vakası
Polat'ın arkadaşlarından "Şulemsi" lakaplı Şule Kayatürk henüz 26 yaşında ancak dudak uçuklatan bir servete sahip.
Aktif olduğu ilk günden bu zamana inanılmaz bir değişim yaşayan Şulemsi, zaman zaman özel hayatıyla da gündemi meşgul etmişti.
Son dönemlerde ise lüks yaşantısı ilgiyi üzerine çekti.
Şulemsi’nin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yat sığdırdığı iddia edildi.
Fenomen isim, iddiaların akabinde sosyal medya hesaplarını kilitli tuttu.