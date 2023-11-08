Haberler



Medya



Dilan Polat adeta türüyor! Fenomen Şulemsi'nin değişimi ve serveti şoke etti

Dilan Polat adeta türüyor! Fenomen Şulemsi'nin değişimi ve serveti şoke etti Zenginliğinin yasa dışı yollardan geldiği anlaşılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tutuklu yargılanıyor. Bu süreçte gözler diğer fenomenlere de çevriliyor. Gündemde ise Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk ve dudak uçuklatan serveti var...