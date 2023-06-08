Dilan Polat çıtayı arşa çıkardı! Eşi için gökyüzünden satın aldı... Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın lüks hediyeleri yine gündemde. Bu sefer, Dilan Polat eşinin doğum günü için satın aldığı hediye ile şaşırttı.

Sosyal medya ünlüleri arasında 5.5 milyon takipçi ile oldukça popüler olan iş insanı Dilan Polat, lüks yaşamıyla dikkat çekiyor.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve birçok zorlukla mücadele eden Dilan Polat, geçimini doğum fotoğrafçılığı ile sağlıyordu.

Kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden Polat, kısa süre içerisinde işlerini büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına güzellik merkezleri açmaya başladı.

Lise sıralarında tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında hayatını birleştiren fenomen Dilan Polat, şimdilerde milyonluk hediyelerle sosyal medya gündemine geliyor.

Genelde eşinden gelen hediyelerle görenleri imrendiren Dilan Polat, bu sefer kendisi jest yaptı.

Eşine hediye yağdırdı

Eşinin doğum günü için bilboardlara yazı yazdıran Dilan Polat, bir de son model araba satın aldı.

Ancak bunlarla bitmedi...

Gökyüzünden satın aldı

32 yaşındaki fenomen, "ENDİ" adını verdiği bir yıldız satın aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, yıldız sertifikasını gösterdi.

Eşi Engin Polat'ın şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti.