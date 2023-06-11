Dilan Polat ve eşi düğüne para dolu poşetle geldi! O anlar viral oldu... Gelinle damat paradan boğuldu! Dilan Polat ve eşi Engin Polat, arkadaşlarının düğününe çöp poşetiyle dolu para getirdi. O anları kaydeden fenomen için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Dilan Polat, lüks yaşamını ve özellikle eşinin hediyelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Eşi Engin Polat'ın her dediğini yaptığını söyleyen ve aldıklarını sosyal medyadan yayınlayan Polat, bazı kesimlerin ise tepkisini çekiyor.

Bir video daha geldi

Ancak Dilan Polat bu tepkileri umursamıyor. Gelen "görgüsüzlük" yorumlarına rağmen ikilii, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Paraya hiçbir zaman ihtiyacı olmadığını ve aileden zengin olduğunu söyleyen Polat, arkadaşının düğününe katıldı.

Bu anları sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat ve eşi düğüne, bir poşet parayla geldi.

Herkes şoke oldu

Eşiyle birlikte bir poşet dolusu çanta ile düğüne gelen Dilan Polat, gelin ve damadı adeta paraya boğdu.

O anlar ise bazı kesiminin yine tepkisini çekti.