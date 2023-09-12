Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın estetiksiz hallerini görenler tanıyamadı! Yok böyle değişim.. Lüks yaşantıları ile dikkat çeken Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın geçmiş yıllardaki kareleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın eski halleri…

ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Eşi Engin Polat ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Dilan Polat ve eşi sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Lüks yaşantıları ile göz önünde olan Dilan Polat ve Engin Polat son dönemde büyük bir üne kavuştu.

Birbirlerine aldıkları pahalı hediyeler ve yaptıkları sürprizler ile dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat bu kezde eski halleri ile gündeme oturdular.

Ünlü çiftin yıllar önceki halleri sosyal medyada gündeme geldi. İkilinin büyük değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin Nida ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Özellikle son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın eski halleri büyük şaşkınlık yarattı.

Ünlü çiftin yıllar içindeki büyük değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin eski halleri..