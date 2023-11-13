Dilan Polat yakın arkadaşına haber gönderdi! Bakın ne istemiş.. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan, Polat'ın cezaevinden isteğini paylaştı. İşte Dilan Polat'ın o isteği..

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Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Lüks yaşamları ile son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama iddiaları ile gündeme oturmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz günlerde ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından yakın arkadaşı Sevim Alan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sevim Alan, Dilan Polat'ın isteğini paylaştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmalarının ardından çocukları Nilda ve Milan Efe'ye ne olacağı gündem olmuştu. Dilan Polat, cezaevinden arkadaşı Sevim Alan'a haber yolladı.

Sevim Alan, Dilan Polat'ın cezaevinden haber gönderdiğini ve "Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dediğini ifade etti.