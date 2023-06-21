Dilan Polat yine pes dedirtti! Saçlarını dolarla donattı, yorumlar güldürdü! "Kafası her saniye artıyor" Lüks yaşamı ve ilginç hediye anlayışıyla sosyal medyada sıklıkla gündem olan fenomen ve iş insanı Dilan Polat, bu kez saçlarına yüz dolarlar taktırdı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan iş insanı Dilan Polat, lüks yaşamıyla dikkat çekiyor. Güzellik merkezleri olan Dilan Polat, i Türkiye'nin dört bir yanına hizmet verirken işlerini de büyütmeye devam ediyor. Lise sıralarında tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Dilan Polat, yine adından söz ettirdi. Yeni bir şube açmak için Dubai'ye giden Dilan Polat, saçlarıyla ortama ayak uydurdu. Genelde eşinden gelen hediyelerle görenleri imrendiren Dilan Polat'a, dolarlı saç kombini yapıldı. Yorum yağdı Saçlarının arasında yüz dolarlar taktıran fenomen, görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada gündem olan Dilan Polat'a birbirinden esprili yorumlar geldi. Takipçileri, "Başımızın üstünde yeri var", "Kafası her saniye artıyor", "Çok mütevazı olmuş", "Dolar başı" gibi yorumlar yazdı.