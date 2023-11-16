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Dilan Polat'a bir şok daha! Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı!

Dilan Polat'a bir şok daha! Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı! Engin Polat ve Dilan Polat'ın cezaevleri ayrıldı. Engin Polat, babasıyla beraber Çorlu Cezaevine sevk edildi.