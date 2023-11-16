Dilan Polat'a bir şok daha! Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı!

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Sosyal medyada lüks yaşamlarına ait paylaşımlarıyla dikkat çeken ve daha sonra malvarlıkları incelemeye alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, "Kara para aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz hafta ifadeleri alınan ve aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait toplam 27 şirkete kayyum atandı.
Cezaevleri ayrıldı
Engin Polat ve Dilan Polat'ın cezaevleri ayrıldı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevine, Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevine, Can Polat, Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz ise Tekirdağ Cezaevine sevk edildi.