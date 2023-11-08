Dilan Polat'ın annesiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Meğer cezaevine götürmüş.... Yürek dağladı Şu sıralar cezaevinde olan Dilan Polat'ın hayatını kaybeden annesiyle ilgili detay, sosyal medya kullanıcılarını üzdü.

ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, çocukluğunun zor geçtiğinden bahsetmişti.

Annesini babasının öldürdüğünü söyleyen Polat, bu konuyla alakalı yaşadığı sorunları hem sosyal medya hem de ekranlarda paylaştı.

Polat'ın bu detayları vermesinden sonra ona üzülen hayranları, ortaya çıkan suçlardan sonra "yanıldıklarını" anladı.

Kardeşiyle birlikte zor dönemlerden geçerek bu günlere geldiğini söyleyen Dilan'ın annesiyle ilgili son detay ise herkesi üzdü....

Annesinin fotoğrafını...

Şu sıralar cezaevinde olan Dilan Polat'ın annesinin fotoğrafını da yanına almış olabileceği gündeme geldi.

Annesinden mahrum kaldığını her fırsatta söyleyen Dilan Polat'ın bu detayı ve çocuklarından ayrılması ise "Kaderleri aynıymış" sözlerini gündeme getirdi.