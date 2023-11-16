Dilan Polat'ın ardından düğmeye basıldı! 600 fenomen incelenecek! Dilan Polat ve Engin Polat'ın, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmasının ardından gözler sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti. Bakanlık harekete geçti..

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmasının yankıları devam ediyor.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın "kara para aklama" soruşturmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri de adeta mercek altına alındı.

Odatv'nin iddiasına göre Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından bakanlığın 600 internet fenomeni hakkında inceleme başlatacağı öğrenildi.

Kısa sürede zengin olmaları ve lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşmalarıyla gündemden düşmeyen fenomenler, son dönemde gelen yoğun şikayetler üzerine incelemeye alınıyor.

Buna göre 600'e yakın sosyal medya fenomeni araştırılacak, bu kişilerin lüks paylaşımları da incelenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarını ve lüks yaşam tarzlarını denetlemeye başlayacak.

Nihal Candan - Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S. adliyeye sevk edildi.