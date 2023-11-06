Dilan Polat'ın arkadaşından olay yaratan iddia! Dilan Polat'a ilaç mı verdiler? Dilan Polat’ın tutuklanmasından sonra yakın arkadaşı Sevim Alan’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere 12 kişi geçtiğimiz gün tutuklandı.

Sosyal medyada paylaştıkları lüks yaşantıları ile son ayların en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama iddiaları ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere gözaltına alınan 12 isim ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından yakın arkadaşı Sevim Alan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sevim Alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a tepki gösterirken yakın çevresinin Dilan Polat'a ilaç verdiğini iddia etti.

İşte Sevim Alan'ın dikkat çeken o paylaşımı..

Sevim Alan, Engin Polat'a tepki göstererek "Engin senin yapacağın ticaretin ta içine... Dayadınız ilacı kadına bitirdiniz hayatını" ifadelerine yer verdi.

Sevim Alan ayrıca "Dünya sizin olsa ne olur yaktınız o güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" dedi.

Sevim Alan'ın bu iddiaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.