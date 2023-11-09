Dilan Polat'ın başını yakan telefon: "Seni geberteceğim..." Cezaevine götüren olay! Cezaevine giren Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili, herkesi şoke edecek detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından aranan Dilan Polat ve Engin Polat, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Uzun zamandır sosyal medyanın gündeminde olan ve paylaştığı karelerle eleştirilen Dilan Polat, şu sıralar cezaevinde.

Polat'ın cezaevine girmesinin ardından ise ortaya çıkan detayların ardı arkası adeta kesilmiyor...

Dilan Polat ile Engin Polat dosyasındaki dikkat çeken detayları katıldığı 2. Sayfa programında gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

İşte o detaylar!

"Seni geberteceğim"

"Her şey 2 Haziran'da, Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladı. Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.

"Bu nasıl iş?"

Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp "İşlerim çok yoğun bitince geleceğim" diyor. Savcı "Bu nasıl bir iş, günde 750 bin TL harcama yapabiliyor?" diyerek düğmeye basıyor."