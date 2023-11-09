Elveda "lüküs" hayat: Dilan Polat'ın cezaevi dolabında bakın neler varmış! Bir kol saati, iki gömlek... Şu sıralar cezaevinde olan Dilan Polat'ın günlük lüks yaşamdan sonra dolabına neler koyduğu merak edilmeye başlandı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı cezaevine giren Dilan Polat ile ilgili detaylar bitmiyor...

Cezaevine giren Dilan Polat'ın çocuklarına Engin Polat'ın annesi yani kaynananası bakacak.

Polat isterse 4 yaşındaki oğlu Milan'ı yanına alabilecek. Ayrıca çocuklarıyla da telefonda görüşme yapabilecek.

Tüm bu detayların arasında en dikkati çeken ise Dilan Polat'ın harcayacağı para olacak.

Sosyal medya paylaşımlarıyla haftalardır gündemde olan ve günlük 750 bin TL harcadığını iddia eden Dilan Polat'ın cezaevinde en fazla haftada 2 bin 500 lira harcama yapmasına izin verilecek.

Dolabındaki eşyaları da belli oldu

Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin listesi de ortaya çıktı.

Polat'ın cezaevi dolabında bulunması gereken eşyalar arasında bir palto, üç tişört, bir manto, iki pijama takımı, iki hırka, bir spor ayakkabı, dört pantolon ve etek, bir kışlık ayakkabı, iki elbise, bir iskarpin, bir eşofman, bir kol saati, dört gömlek, bir içlik ve iki kazak bulunuyor.

Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklu, bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor.

Ayrıca, Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde başlayan açık görüşten Dilan Polat çiftinin de faydalanabileceği belirtildi. Elektronik kelepçe ile tutuksuz yargılanabilme ihtimali de söz konusu.