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Dilan Polat’ın eski görüntüleri olay oldu! Bu kez altın tozlu duş jeliyle…

Dilan Polat’ın eski görüntüleri olay oldu! Bu kez altın tozlu duş jeliyle… Herkes Dilan Polat’ın altın tozlu kahvesini konuşurken, ortaya çıkan bu görüntüler ağızları açık bıraktı. Bu kez kahvesine değil, duş jeline altın tozu koydu. İşte Dilan Polat’ın gündem olan eski görüntüleri…