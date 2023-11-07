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Hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan soruşturma başlatılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın eski görüntüleri yeniden gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla uzun bir süre adından söz ettiren, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, altın tozu kahvesiyle çok konuşulmuştu.
Canlı yayın programına katılarak altın tozlu kahve içen Polat’ın eski görüntüleri ortaya çıktı.
Bu kez kahve yerine duş jeli!
Dilan Polat’ın, kahve yerine bu kez duş jeline altın tozu koyduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
İşte yardımcısı Şule’yle altın tozlu duş jeli hazırladığı anlar…