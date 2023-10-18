Dilan Polat'ın kardeşi görenleri hayrete düşürdü! O poza yorum yağdı: "Çakma Engin Polat'a bak sen" İş yerlerine yapılan saldırılar ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu, görenleri şaşırttı. Can Doğu'nun Engin Polat'a olan benzerliği dikkati çekti.

ensonhaber.com

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son zamanlarda gündemi meşgul etmeye başladı.

İş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Haklarında da soruşturma başlatılan çiftle ilgili her detay ince ince araştırılmaya başlandı.

Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın küçük kardeşi Can Doğu, ağlamasıyla ses getirdi.

Herkesin üstlerine fazlasıyla geldiğini söyleyen Can Doğu'nun Instagram üzerinden verdiği pozlar ise herkesin ilgisini çekti.

Engin Polat'a benzetildi

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu, tarzıyla Engin Polat'ın adeta kopyası...

Engin Polat'a benzerliğiyle gündeme gelen Can Doğu, sosyal medyayı ablaları kadar aktif kullanmıyor.

Hassas bir yapısı olan Can Doğu, yaşanan olaylardan ise ablalarına göre daha fazla etkilenmiş durumda.

Dilan Polat dosyası genişliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirlendi. Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi.

Yurt dışı yasağı

Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu. Ayrıca şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlendi

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.