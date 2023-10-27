Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu'dan olay paylaşım! Boğaz manzaralı evini tanıttı: "Ev değil saray" Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

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ensonhaber.com

Son zamanların birinci gündem maddesi Dilan Polat...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla mal varlıklarına el konulma kararı çıktı.

Bu kararın akabinde de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerine baskın düzenlendi.

Yapılan iş yerlerinde çıkan belgeler, çuvallarla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

Kardeşinin gündemi başka

Dilan Polat ve eşi hakkında gözaltı kararı çıkmadı ancak iş yerlerinden toplanan belgeler, incelemeye alındı.

Durum böyleyken kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medya hesabından lüks evini paylaşması olay oldu.

Boğaz manzaralı ev

Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınmış; ardından da serbest bırakılmıştı.

Doğu'nun evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği söylenmişti.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun evi bugün sosyal medyada gündem oldu! Sıla Doğu'nun Boğaz manzaralı evi dikkat çekti.

Dilan Polat da soruşturma öncesi milyonlarca liralık lüks villasından sık sık paylaşımlar yapıyordu...