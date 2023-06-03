Dilan Polat'ın kocasına sürprizi sosyal medyanın diline düştü! "Otobanı satın alsaydın" Ünlü iş insanı Dilan Polat, sosyal medya hesabına yansıttığı lüks yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Fenomen isim bu kez kocasına yaptığı sürprizle sosyal medyada olay oldu. İşte Dilan Polat'ın ağızları açık bırakan hediyesi...

Son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri olan Dilan Polat, lüks hayatı ve eşinin garip sürprizleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Daha önce doğum fotoğrafçılığı yapan 32 yaşındaki Dilan Polat, daha sonra güzellik merkezi açtı.

Kısa bir zaman içinde birçok şubeye ulaşan Dilan Polat, iş dünyasında kendini zirveye taşıdı.

5,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, bu kez ağızları açık bıraktı.

Eşinin doğum gününü dev reklam panosuyla kutladı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşinin doğum günü için şehrin tam ortasında dev bir reklam panosu yaptırdı.

Pano'nun üzerine "Karısının kocası, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını. Kocam pasta üfleyecek" yazısını yazdıran Dilan Polat, sosyal medya hesabından "kocam doğdu" notuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine yaptığı bu sürpriz sosyal medyada olay oldu.