Dilan Polat'tan skandal romantizm! Cezaevinde öpüşmenin yolunu buldu... Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kara, katıldığı canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. Kara, ''Dilan elimi öpüp sonra 'Bu eli silmeden git Engin'e öptür' dedi'' ifadelerini kullandı.

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat, cezaevinde...

Polat çiftinin davası, her detayıyla kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Şüpheli çiftin avukatı Hüseyin Kara, canlı yayınına katılarak çift hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Müvekkili Dilan Polat'ı ziyaret ettiğinden bahseden Kara, Dilan Polat'ın ilginç bir isteğini daha dile getirdi.

"Engin'e götür"

Dilan Polat'ın cezaevinde çok değiştiğinde bahseden Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Dilan 'Ver elini öpeyim' dedi, iyi dedim. Ben pek elimi öptürmeyi sevmem. Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musunuz? 'Elini silmeden abi, Engin'e gideceksin o elini Engin de öpsün'. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin' e götürdüm, öptü. Engin sakalları kesti, saçları kesti, namaza başladı. Kitap okuyor. Dilan Polat, "İnşirah" Suresi'ni Arapçasından okuyor. Birkaç sureyi biliyor."