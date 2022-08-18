Dilara Aksüyek'ten yürek hoplatan kare! Bikinisiyle ağaca yaslandı...

Baba dizisinde Elif'e hayat veren Dilara Aksüyek, tatilde çektirdiği kareleri paylaşmaya devam ediyor. Yeni sezonda yine ekranda olacak olan oyuncu, fiziğiyle büyüledi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 yılında Karşıyaka'da dünyaya geldi.

İlk kez 2012 yılında ekran karşısına çıkan Dilara Aksüyek, akabinde Merhamet ve Kadim Dostum gibi projelerde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandıran güzel isim, İstanbullu Gelin'de popüler oldu.

İstanbul'da Gelin'de hayat verdiği İpek karakteri ile kariyerinde iyi bir ivme yakalayan oyuncu, şu sıralar Baba dizisinde yer alıyor.

Diziye sonradan dahil olan ve Tolga Sarıtaş ile olan uyumu beğenilen Dilara, sezon finaliyle beraber soluğu tatilde aldı.

Tatilde bolca dinlenen ve yeni sezona hazırlanan güzel isim, sosyal medyadan paylaştığı karelerle gündem oluyor.

Bikinili kusursuz pozlar

Sosyal medya hesabından tatilde çektirdiği kareleri paylaşan Dilara Aksüyek, herkesten beğeni topladı.

Kusursuz fiziği ve güzelliği sayesinde Baba dizisine yakıştırılan oyuncu, bronz teniyle olay oldu.

Şu sıralar kendini işe veren ve kalbi boş olan Dilara Aksüyek, bikinili pozlarıyla hayranlarından kalpleri topladı.

Güzel oyuncuya hayranlarından binlerce kalp emojisi ve yorum geldi. "Bu ne güzellik" diyenler Aksüyek'in sosyal medyayı hep aktif kullanmasını istedi.

Başarılı oyuncu uzun bir süre sosyal medya kullanmayı bırakmış ve geçtiğimiz aylarda yeniden aktif olmaya başlamıştı.