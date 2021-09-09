Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz'ın biyografisi

Türkiye Güzeli olma yolunda finale kalan 20 yarışmacı arasından seçilen Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 tacını kaptı. Peki Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Türkiye Güzeli olmak için podyuma çıkan 20 finalist arasından 19'u birincilik hayaline veda etti.

Miss Turkey 2021'in 14 numaralı yarışmacısı Dilara Korkmaz, 23 yaşında Türkiye Güzeli seçildi.

Güzelliği ve kariyeriyle merak konusu olan Dilara Korkmaz kimdir merak ediliyor. Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Dilara Korkmaz ne iş yapıyor, nereli, boyu kaç, kaç kilo gibi sorular araştırılıyor.

İşte Miss Turkey 2021 1'incisi Dilara Korkmaz'ın biyografisi...

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunda.

Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Öte yandan, Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi . Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girmişti.

Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın aynı zamanda 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Instagram'da 21 binden fazla takipçisi bulunan Dilara Korkmaz, günlük hayatından kareleri de hesabından paylaşıyor.

Yaklaşık 5 yıldır Kaan Murat Akpolat ile aşk yaşayan Korkmaz, mutlu karelerini de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.