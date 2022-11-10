Dile kolay 27 yıl! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor...

Dile kolay 27 yıl! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul'u ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği 'Dumrul' karakteriyle öne çıkan ünlü oyuncu Hakan Karahan'ın 27 yıllık aşkını duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akabinde Oktay Kaynarca'nın yapımını üstlendiği Ben Bu Dünyaya Sığmazam dizisi, seyirciden beğeni topladı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizide 'Dumrul' karakterine hayat veren Hakan Karahan, rolü ve performansıyla ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Kaçak, Zeytin Tepesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Yasak Elma, Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan Hakan Karahan'ın özel hayatını mercek altına alanlar, şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncunun sevgilisi, kendisinden de ünlü çıktı.

Hakan Karahan-Candan Erçetin aşkı

Başarılı oyuncu Hakan Karahan'ın şarkıcı Candan Erçetin ile 27 yıldır aşk yaşıyor.

Karahan ve Erçetin, 1995 yılında başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

Evlenme yoluna girmeyen çift, ilişkilerinin şu anki durumundan oldukça memnun görünüyor.