Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı: Mustafa'nın idamdan kaçışı! "Bu ismi unutamayacaksınız" İlk bölümü soluksuz izlenen Dilek Taşı dizisi, perşembe akşamına damga vurdu. İzleyiciler, Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı izlemek için sabırsızlanıyor. Peki, Dilek Taşı 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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ensonhaber.com

Pastel film imzalı, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı izleyicisiyle buluştu.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaştığı; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Elif Doğan’ın önemli karakterleri üstlendiği dizi merak konusu oldu.

Dilek Taşı, 1980'li yılların İstanbul'unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

İlk bölümü ile ekranlara gelen Dilek Taşı dizisi, darbe dönemi ve bir babanın fedakarlığını ele alan sahneleriyle yürekleri dağladı.

İzleyiciler, "Dilek Taşı 2. bölüm fragmanı" başlığıyla yoğun bir şekilde arama yapıyor.

Yayınlanan ikinci bölüm fragmanı ise daha heyecanlı anlara sahne oldu.

Fragmanda, Figen, tüm iyi niyetiyle Mustafa'yı savunur. Öte yandan Mustafa'nın idam edileceği konuşulmaya başlar. Mustafa, kızına kavuşmak için her şeyi yapar ve sonunda firar eder. Rona Ailesi, Mustafa'nın başlarına bela olmasından çekinir.

Peki Mustafa kızı Cemre'ye kavuşabilecek mi? İşte Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı...