Dilek Taşı 3. bölüm 2. fragmanı: Cemre, Mustafa ve Figen'in evlenmesini istiyor! Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı, yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Cemre babası Mustafa'nın Figen'le evlenmesini istiyor. Figen ve Mustafa'nın kararı bakalım ne olacak... İşte yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı büyük bir ilgiyle karşılandı. Her bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Pastel Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Salih Bademci, Hazal Subaşı, Onur Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler yer alıyor.

Dizinin son bölümü reyting rekorları kırmıştı. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde neler olacak?

Mustafa, fabrikaya giderek işçileri sömüren patronundan hesap soruyor. Cemre ise babasıyla çıkacağı yolda Figen'i de yanlarında görmek istiyor.

Öte yandan Rüçhan gördükleri karşısında şaşkına dönüyor ve çok üzülüyor. Figen ise Kenan ile Sevda arasında bir şeyler olduğunu seziyor.

Cemre, Figen'in Kenan ile evlenmemesini ve onlarla beraber olmasını istiyor. Figen, Cemre ve Mustafa'yı yalnız bırakmak istemiyor. Peki, Figen'in kararı ne olacak?