Dilek Taşı'nın en miniği! Cemre'yi oynayan Lena Naz Kalaycı kimdir, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisinde Cemre karakterini oynayan minik oyuncu Lena Naz Kalaycı, seyircilerin ilgi odağı oldu. Lena'nın yaşı ve hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı'nın Cemre'si kimdir? Lena Naz Kalaycı kaç yaşında? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Pastel film imzalı, Kanal D'nin yeni dizisi Dilek Taşı izleyicisiyle buluşuyor.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaştığı; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Elif Doğan’ın önemli karakterleri üstlendiği dizi merak konusu oldu.

Dilek Taşı, 1980'li yılların İstanbul'unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

Dizide tatlılığı ile dikkat çeken bir karakter, herkesin ilgi odağı oldu.

Evin minik kızı Cemre, hem güzelliği hem performansıyla akıllara kazındı.

İzleyiciler, "Dilek Taşı Cemre kimdir", "Lena Naz Kalaycı kimdir, kaç yaşında" araştırıyor.

Peki, Lena Naz Kalaycı kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

Dilek Taşı dizisi Cemre

Mustafa’nın altı yaşındaki güzeller güzeli, biricik kızı. Annesinin öldüğü gün babasından da ayrılmak zorunda kalmıştır.

Önce çocuk esirgeme kurumuna, sonra Rona köşküne savurmuştur hayat Cemre’yi. Türlü kötülüğe maruz kalırken aklında her zaman babasının ona verdiği söz vardır. “Bir gün gelip seni bulacağım kızım.” demiştir Mustafa ona.

Bir de Figen ablası vardır. Cemre’nin koruyucu meleği. Ona sarılınca annesine sarılmış gibi hissettiği, keşke babam da tanısaydı diye düşündüğü Figen ablası…

Lena Naz Kalaycı kimdir

Lena Naz Kalaycı 2017 yılında ABD'de dünyaya gelmiştir. Ardından İstanbul'da yaşamaya başlamıştır.

Henüz 6 yaşında olan Lena Naz Kalaycı daha önce pek çok reklam filminde rol almıştır.

Lena Naz Kalaycı'nın ilk dizi deneyimi Dilek Taşı'dır.