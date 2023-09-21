Hazal Subaşı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı, Instagram yıkıldı! "Maşallah" Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı’nda Figen karakterine hayat veren Hazal Subaşı, sevgilisiyle pozunu yayınladı. Paylaşıma kısa sürede beğeni rekoru geldi. Ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

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Kanal D ekranlarında seyircileri büyüleyen Dilek Taşı dizisi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Bu dizinin başarısında önemli bir rol oynayan oyuncularıyla gündemden düşmeyen yapım, özellikle genç ve yetenekli isimleri bünyesinde barındırıyor.

Dizide Figen karakterine hayat veren 27 yaşındaki Hazal Subaşı, adını duyurduğu diğer yapımlardaki rolleriyle de tanınmış bir isim.

Daha önce Adını Sen Koy, Halka, Çukur, ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle sektördeki yerini sağlamlaştıran Hazal Subaşı, izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hazal Subaşı, sık sık pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzelliği ve yeteneğiyle hayranlarını büyüleyen Subaşı, bu kez geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığı sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Ünlülerden yorum gecikmedi

Hazal Subaşı, geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni olduğu belirtilen Atakan Başsavcı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Subaşı, sevgilisiyle sarmaş dolaş olan pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk kokan fotoğrafına ünlü oyuncu Serpil Tamur ve Gonca Vuslateri'den yorum geldi.

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümü'nde eğitim gördü.

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı.

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Figen karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.