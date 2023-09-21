Dilek Taşı’nın Harun Rona'sı Ahmet Mark Somers kimdir nereli ve kaç yaşında? Ahmet Mark Somers'in hayatı Dilek Taşı dizisinde Harun Rona karakterine hayat verecek olan oyuncu Ahmet Mark Somers hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ahmet Mark Somers kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler..

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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı oyuncuları hakkında aramalar hız kazandı.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi, 21 Eylül Perşembe akşamı 3. Bölümüyle ekrana gelecek.

Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay ve Perihan Savaş'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi.

Ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers dizinin yeni bölümünde Rona ailesininin babası Harun Rona olarak diziye dahil olacak.

Başarılı oyuncunun diziye dahil olmasının belli olmasının ardından Ahmet Mark Somers hakkında çeşitli aramalar yapılmaya başladı.

Peki, Dilek Taşı'nın Harun Rona'sı Ahmet Mark Somers kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ahmet Mark Somers'in merak edilenleri..

Ahmet Mark Somers kimdir?

Ahmet Mark Somers 1959 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir'de tamamlayan Ahmet Mark Somers, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Tiyatro - Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Ünlü oyuncu lisans eğitimi sırasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu ve Akrobasi eğitimlerini aldı.

Mezun olduğu yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı.

Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda toplam 31 yıldır görev yapmaktadır.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üç yıl boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi.

Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yanı sıra üniversitenin tiyatro topluluğunu dört yıl çalıştırdı.

Ahmet Mark Somers birçok kurum ve kuruluşta Diksiyon, Beden Dili, Liderlik Yaratıcı drama eğitimleri vermiştir. Başarılı oyuncu Devlet Tiyatrolarında oyunlarda oyuncu ve rejisör olarakta görev almıştır..

Rol aldığı diziler

- Sen Çal Kapımı

- 1 Litre Gözyaşı

- Erkenci Kuş

- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

- Payitaht

- Fi

- Yeşil Deniz

- Dost Eller

- Dünden Yarına

- Yanık Koza

- Sınıf

- Kurt Kanunu

- Yol Ayrımı

- Ben Onu Çok Sevdim

- Çalıkuşu

- Hatasız Kul Olmaz