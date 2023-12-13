Dilek Taşı'nın Sevda'sı bacak bacak üstüne atınca...

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Elif Doğan, Aşk Laftan Anlamaz, Hayat Bazen Tatlıdır, Çukur gibi dizilerde boy gösterdi.
Kısa sürede oyunculuğunu ortaya koyan Doğan, şimdilerde adından Dilek Taşı dizisiyle söz ettiriyor.
Elif Doğan'ı izleyenler, gerçek hayatına göz atıyor.
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29 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çeken Elif Doğan, bacak bacak üstüne attı.
Objektifin ölümsüzleştirdiği kareleri Instagram'da yayınlayan Doğan, binlerce beğeni aldı.
İşte o kareler...