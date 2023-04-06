Diletta Leotta transparan gömleğiyle poz verdi! 'Kim der ki hamile' İtalyan spor spikeri Diletta Leotta cesur instagram pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte ünlü ismin instagramda yaptığı son paylaşım..

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta cezur pozları ve özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü sunucu sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Diletta Leotta bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamasıyla gündeme gelmişti.

31 yaşında olan Diletta Leotta özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü spiker geçtiğimiz aylarda bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius ile aşk yaşamaya başladı.

Aşklarına dolu dizgin devam eden Dilette Leotta ve Lorius Karius çifti bir bebek bekliyor.

Dilette Leotta'nın Lorius Karius'tan hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra ünlü sunucu sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı.

Doğum yapmaya hazırlanan Dilette Leotta instagram hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Transparan bir gömlek giyerek verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Diletta Leotta'nın bu paylaşımı üç yüz binden fazla beğeni aldı.

İşte ünlü spikerin son instagram paylaşımı..

31 yaşında olan İtalyan spiker Diletta Leotta'nın bazı instagram paylaşımları şu şekilde..