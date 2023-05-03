Diletta Leotta'nın karnı burnunda pozları beğeni topladı! 'Karius çok şanslı' Ünlü spor spikeri Diletta Leotta ve sevgilisi Loris Karius aşk tatiline çıktı. İkilinin tatil pozları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Ünlü İtalyan spor spiker Diletta Leotta özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile de aşk yaşayan Diletta Leotta güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Diletta Leotta'nın her paylaşımı sosyal medyada gündeme oturuyor.

31 yaşında olan Diletta Leotta bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Loris Karius ile aşk yaşamaya başlamış ve ardından ikilinin bir bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından paylaşan Diletta Leotta'nın son paylaşımları büyük ilgi gördü.

Sevgilisi Loris Karius ile tatile çıkan Diletta Leotta'nın yaptığı son paylaşım takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte o kareler..