Diriliş Ertuğrul'un Günalp'i Engin Öztürk'ün eski sevgilisine bakın! Burak Özçivit ile aynı kadına aşıkmış...

Diriliş Ertuğrul'un Günalp'i Engin Öztürk'ün eski sevgilisine bakın! Burak Özçivit ile aynı kadına aşıkmış...

TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara dönen Engin Öztürk, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Öztürk'ün, bir dönem Burak Özçivit'in eski sevgilisiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Engin Öztürk, 2005 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Ancak askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlayan Engin Öztürk, konservatuvar okumaya karar verdi.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Engin Öztürk, oyunculuğa Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle adım attı.

Daha sonra Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Gönül, Yüksek Sosyete dizilerinde rol alan Öztürk, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Günalp karakteriyle yıldızını parlattı.

Son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Öztürk, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara döndü.

Dizide Sadun karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun bir dönem aşk yaşadığı ismi görünce şaşıp kaldı.

Ceylan Çapa ile Engin Öztürk birlikteliği

Engin Öztürk, bir dönem meslektaşı Burak Özçivit'ten ayrılan sosyetik güzel Ceylan Çapa ile aşk yaşadı.

Engin Öztürk ve Ceylan Çapa ikilisi, 2017 yılında İzmir Çeşme'de birlikte samimi bir şekilde eğlenirken görüntülenmişti.

Daha sonra Öztürk ile Burak Özçivit'ten ayrılan sosyetik güzel Ceylan Çapa ilişkisinin mimarının Merve Boluğur olduğu öğrenilmişti.

Ancak Ceylan Çapa, hakkında çıkan aşk iddialarını Instagram'dan yaptığı paylaşımla yalanlamıştı.