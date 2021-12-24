Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Esra Bilgiç'in şansızlığı! Kanunsuz Topraklar'ın seti durduruldu çünkü...

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi, yaşanan değişikliklerle anılıyordu. Ancak proje bu defa değişiklikle değil setin durdurulmasıyla gündeme geldi.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı FOX TV'nin dizisi Kanunsuz Topraklar, reytinglerde kötü bir seviyedeydi.

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisi, bazı değişimlerle reytinglerde yükselmeyi başardı.

Dizi yaşanan ayrılıklarla gündeme gelirken, başarılı oyuncu Başak Parlak "Bahar" karakteriyle kadroya dahil oldu.

Fatih Harbiye dizsiinde Rüya ve Şevkat Yerimda projelerinde yer alan Parlak, uzun bir sürenin ardından ekranlara döndü.

Herkes hem yeni gelen BaŞAK Parlak'ı hem de güzelliği ile dikkati çeken Esra Bilgiç'i izlemeye devam etmek istiyordu ancak set durduruldu.

SET DURDURULDU, KORONA ŞOKU YAŞANDI

Kanunsuz Topraklar'ın setinde korona şoku yaşandı. Yapılan testler sonucunda dizinin bir başka oyuncusu Doğaç Yıldız ile birlikte koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Başak Parlak, kendini karantinaya aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan gelişme üzerine set durdu ve bütün ekibe yeniden test yapıldı.

Bu gelişmeler çekimlere ara verdirirken, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanmama durumu olduğu öğrenildi.

Yeni dizisine büyük umutlarla başlayan Esra Bilgiç, şansızlıklarıyla adından söz ettirdi.