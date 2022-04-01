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    • Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek

    Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek

    Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alarak adını duyuran Mehmet Ünal, TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 11:56
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    Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek

    Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyan dizinin oyuncu kadrosu genişliyor.

    MEHMET ÜNAL KADRODA

    Son dönemin aranan oyuncularından Mehmet Ünal, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

    Başarılı oyuncu Mehmet Ünal, dizide Prens Liparit'in savaşçı oğullarından ''Prens İvan'' karakterini canlandırmaya başladı.

    Babasının kafatasını yanında taşıyıp onunla konuşan İvan karakteri, renkli kişiliğiyle izleyici tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

    Diriliş Ertuğrul un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek #1

    TEMEL SAVAŞ EĞİTİMİ ALDI

    Son olarak ''Payitaht Abdülhamit'' adlı dizide rol alan 36 yaşındaki Mehmet Ünal, yetenekleri ve aldığı eğitimlerle dizilerin aranan oyuncularından.

    Oyunculuk eğitimini MSM Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Ünal; binicilik, atçılık, okçuluk, kılıç ve ateşli silahlar hakkında profesyonel olarak eğitim aldı. ^

    ''Diriliş Ertuğrul'', ''Muhteşem Yüzyıl Kösem'', ''Kurtlar Vadisi'' ve ''Osmanlı Kıyam'' dizileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Ünal, ayrıca birçok sinema filmi ve reklam filminde rol aldı.

    Diriliş Ertuğrul un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek #2

    Diriliş Ertuğrul un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek #3

    Diriliş Ertuğrul un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek #4


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