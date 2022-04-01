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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Alparslan: Büyük Selçuklu ile ekranlara döndü! Diziye yeni bir soluk getirecek

Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alarak adını duyuran Mehmet Ünal, TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.