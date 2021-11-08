Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! 4 yıl sonra yeniden ekranlarda

Diriliş Ertuğrul dizisinde Mahperi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Öztürk Uslu, FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna katıldı.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, ekran yolculuğuna devam ediyor.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

Her bölümde reytinglerini yükseltmeye devam eden ve ''The Split'' dizisinin yerli uyarlaması olan MF Yapım imzalı dizi, ünlü konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak Aysun Metiner'i konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil eden Evlilik Hakkında Her Şey'e bomba bir isim daha dahil oldu.

SİNEM ÖZTÜRK USLU KONUK OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Mahperi Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sinem Uslu, "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisiyle setlere dönüyor.

Sinem Uslu, boşanmaların iç yüzünü ve evliliklerin görünmeyen detaylarını ekrana taşıyan dizide Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek.

Sinem Öztürk Uslu, bir döneme damgasını vuran fenomen diziler Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk başta olmak üzere birçok önemli projede rol almıştı.