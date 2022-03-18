Diriliş'in Ertuğrul Bey'inin 5 yıllık eski aşkına bakın! Dillere destan nişanlılığın sonu hüsran...

Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde ününe ün katan Engin Altan Düzyatan'ın eski aşkı herkesi şaşırttı. Ünlü ismin nişanlıyken ayrıldığı eski aşkı ise kendisi gibi başarılı bir oyuncu..

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, herkesin ilgisini çekti ve yurt dışında bile hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Didem Balçın ve Esra Bilgiç paylaştı.

Dizide Ertuğrul karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, ününe ün kattı ve kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

5 sezon boyunca canlandırdığı Ertuğrul karakteri ile özdeşleşen oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile evli.

Bir kız ve bir erkek babası olan, özel hayatını basından uzak tutan,mutlu bir evlilik sürdüren Altan, eski aşkıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncunun hayatını mercek altına alan hayranları, Özge Özpirinçci ile aşk yaşadığını öğrenince şoke oldu.

ÖZGE - ENGİN AŞKI

Cesaretin Var mı Aşka' dizisinin seçmelerinde tanışan çiftin evlenmesi beklenirken, 2013 yılında nişanla süslenen Özge-Engin aşkı bitti.

O dönem ani bir kararla ayrılan ikili, hayranlarını bir hayli üzdü ve şaşırttı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, hayatlarına başkalarıyla devam etme kararı aldı.

Özge Özpirinçci'nin ABD'ye gideceği ve bu yüzden büyük aşkın sona erdiği yine ortaya atılan iddialarda biriydi.

Özpirinçci o dönem, "Nişanlınız Engin Altan Düzyatan ile ilişkinizi neden bitirdiniz?" sorusuna "Bunu açıklamam, ilişkiye neden başladığımı açıklamam kadar saçma olur.

Altan'la aramızda küslük yok; ilişkimizi saygı çerçevesinde bitirdik. Saygı duyulması gereken bir ilişki yaşadık, bitişine de aynı saygıyı göstermek gerek." şeklinde yanıt verdi.

Engin Altan Düzyatan'ın ardından evlenen ve şimdilerde Mercan adında bir kızı olan Özpirinçci, Burak Yamantürk'le oldukça mutlu...