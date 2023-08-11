Diskalifiye şoku! Öykü Serter 2 yarışmacının diskalifiye olduğunu açıkladı! İşte o isimler.. Her bölümüyle olay yaratan Kısmetse Olur'da bu kez diskalifiye şoku yaşandı. Programın sunucusu Öykü Serter iki yarışmacının diskalifiye olacağını duyurdu.

Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli program sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Her bölümünde farklı bir olayın yaşandığı Kısmetse Olur'da bu kez diskalifiye şoku yaşandı. Öykü Serter tarafından yapılan açıklamaya göre Kısmetse Olur'da Cansel ve Oğulcan diskalifiye edildi. Öykü Serter yeni bölüm tanıtımında yaptığı açıklamada "Hiçbir mazeret göstermeden yayına gelmediler. Şimdi açık ve net olarak söyleyebiliriz diskalifiye edilecekler" dedi. Cansel ve Oğulcan'ın diskalifiye edilmesi sosyal medyada gündeme oturdu. İki isimde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ayrılığı doğruladı.