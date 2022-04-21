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    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış

    14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak Disney+'ta Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yer alacağı Kaçış dizisinin yayınlanacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 15:26
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    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış

    Disney'in kendi video akış platformu Disney+, 14 Haziran'da Türkiye'deki yayın hayatına başlayacak.

    Paltform, yayınlanacak ilk Türk dizisi olacak Kaçış'ı ise şimdiden duyurdu ve çekimlerine başladı.

    Engin Akyürek'in kaleme aldığı hikaye

    Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın var.

    Dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

    Bir savaş hikayesi

    Kaçış; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış #1

    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış #2

    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış #3

    Disney+ ilk Türk dizisini duyurdu: Kaçış #4


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