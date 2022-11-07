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    Disney Plus'a zam mı geliyor? Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu?

    Dizi-film severlere kötü haber geldi. Yayın hayatına yeni başlayan Disney Plus platformunun abonelik ücretine zam mı geliyor? Peki Disney Plus abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...
    • 07.11.2022 - 16:06
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    Disney Plus'a zam mı geliyor? Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu?

    Ağustos ayından itibaren Türkiye'ye yayınlanmaya başlayan Disney Plus'tan üzen haber geldi.

    Disney Plus dijital yayın platformu, aralık ayından itibaren üyelik ücretlerine zam geleceğini duyurdu.

    İzleyiciler, son zamanlarda dijital yayın platformlarına gelen zamlardan son derece şikayetçi.

    Diney Plus'ın abonelik ücretlerine uygulanacak zamlardan sonra yeni fiyatları ise merak konusu oldu. Peki Diney Plus'ın üyelik ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Disney Plus güncel üyelik ücretleri

    Disney Plus'ın güncel abonelik ücreti aylık 34,99'ken, yıllık 349 TL şeklinde hizmet veriyor. Disney Plus ABD güncel ücretleri aylık 7.99, yıllık ise 79.99 dolar şeklinde.

    Disney Plus yeni ücreti ne kadar olacak?

    İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemeye devam etmek isteyenler ABD standartlarında aylık 11, yıllık ise 110 dolar gibi bir ücret ödeyecek.

    Oran ortanı hesabına göre Türkiye'de Disney Plus ücretleri 52.99 TL şeklinde belirlenebilir. Yıllık planda değerlendirildiğinde 110 doların TL'ye yansıması 481.90 TL şeklinde olabilir.

    Disney Plus a zam mı geliyor? Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? #1


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