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Disney Plus'a zam mı geliyor? Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Disney Plus'a zam mı geliyor? Disney Plus abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Dizi-film severlere kötü haber geldi. Yayın hayatına yeni başlayan Disney Plus platformunun abonelik ücretine zam mı geliyor? Peki Disney Plus abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...