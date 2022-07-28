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    Disney Plus'ın ikinci Türk dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' ne zaman yayınlanacak? İlk kareler..

    Disney Plus'ın Türk dizileri artmaya başladı!Platformun ikinci Türk dizisi "Dünyayla Benim Aramda" yakında izleyiciyle buluşacak..
    • 28.07.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:09
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    Disney Plus'ın ikinci Türk dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' ne zaman yayınlanacak? İlk kareler..

    Türkiye'de 14 Haziran tarihi itibariyle yayın hayatına başlayan Disney Plus yerli içeriklere önem vermeye başladı.Platformun ilk Türk dizisi başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı "Kaçış" dizisi olmuştu.

    Disney Plus'un ikinci Türk dizisi "Dünyayla Benim Aramda" yakında platformda izleyiciyle buluşacak.Başrollerini Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı diziden ilk kareler yayınlandı.

    Platformun ikinci yerli projesi olacak dizinin çekimleri gizlilik içerisinde sürdürülüyordu.

    Disney Plus ın ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda ne zaman yayınlanacak? İlk kareler.. #1

    "Dünyayla Benim Aramda" isimli dizinin Eylül ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyor.İlk sezonu 10 bölüm olarak çekilecek dizinin kaç sezon olacağı henüz bilinmiyor.

    Disney Plus ın ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda ne zaman yayınlanacak? İlk kareler.. #2

    Disney Plus ın ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda ne zaman yayınlanacak? İlk kareler.. #3

    Disney Plus ın ikinci Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda ne zaman yayınlanacak? İlk kareler.. #4


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