'Dizideki Asuman kafamda yıkıldı..' Gönül Dağı Asuman'ın o karesi nefesinizi kesebilir, sıkı durun!

Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar'ın eski karesini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü isim şimdilerde güzelliği ile gündeme getiriliyor.

9 Kasım 1995 İstanbul'da dünyaya gelen güzeller güzeli Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veriyor.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile çıktı ancak adını Gönül Dağı dizisinde duyurdu.

Hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Çağlar, güzelliği ile sıklıkla gündem oluyor.

Dizide birbirinden güzel olan Neşet Ertaş türkülerini seslendiren ve herkesin sevgisini kazanan Çağlar, sosyal medyanın ise en aktif ismi.

Sosyal medya üzerinden güzel ve cesur karelerini paylaşan Hazal Çağlar'ın eski hali gündeme getirildi.

Eskiden farklı olduğu ve daha fazla makyaj yaptığı görülen Hazal Çağlar'ın, şimdiki hali daha çok beğenildi.

HAZAL ÇAĞLAR'IN DEĞİŞİMİ

Yıllar içerisinde güzelliğine güzellik katan Hazal Çağlar'ın eski kareleri hayranlarını şaşırttı.

Daha cesur pozlar verdiği ve fazla makyaj yaptığı görülen Çağlar, "İnanılmaz" , "Değişimin böylesi" tarzında birçok farklı yorum aldı.

Estetik yaptırmadığını her fırsatta dile getiren Çağlar'ın yüzünün daha çok oturduğu fark edildi. Sosyal mecrada dizide olduğundan farklı bir imaj çizen Çağlar, her haliyle beğeni toplayan bir isim.